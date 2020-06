Dopo le polemiche innescate la decisione di Trenord di dire stop alle biciclette a bordo dei treni regionali (“provvedimento reso necessario dal fenomeno dei riders che impediscono di garantire il distanziamento tra le persone”) ora la società ha pubblicato sul proprio sito l’elenco di linee ferroviarie adibite al trasporto delle due ruote. “Saranno circa 700 i treni di Trenord dove verranno ammesse le biciclette, in numero limitato e in appositi spazi dove non potranno sostare viaggiatori. Nel rispetto delle norme di sicurezza, nessuna bici potrà più sostare nei vestiboli e nei pressi delle porte d’accesso” spiegano dalla società.

Biciclette a bordo: ecco su quali treni saranno ammesse

• Milano P.ta Garibaldi – Gallarate – Luino

→ Consentito su tutti i treni

• S11 Rho Milano P.ta Garibaldi – Como – Chiasso

→ Consentito ad eccezione dei treni: 25016; 25025; 25028; 25037

• S50 Bellinzona – Varese – Malpensa

→ Consentito su tutti i treni

• S40 Varese – Mendrisio – Como S.G.

→ Consentito su tutti i treni

• S10 Bellinzona – Como – Albate

→ Consentito su tutti i treni

• S9 Saronno – Albairate

→ Consentito su tutti i treni tratta Milano Lambrate – Saronno

• Milano Sondrio – Tirano

Treni RE Milano Sondrio – Tirano

→ Consentito sui treni: 2553; 2555; 2557; 2554; 2556; 2559; 2564; 2565; 2568; 2570; 2571; 2572; 2574; 2575; 2578; 2583.

Treni Regionali Lecco – Colico – Sondrio

→ Consentito sui treni: 5249; 5250; 5258; 5259; 5265; 5266; 5272; 5273; 5276; 5281; 5283; 5284; 5285; 5290; 5291; 5292; 5293; 5294; 5296.

• Colico – Chiavenna

→ Consentito su tutti i treni

• Lecco – Bergamo

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Carnate – Milano

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Treviglio

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Bergamo

→ Consentito su tutti i treni

• Milano Greco P. – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Brescia – Verona

→ Consentito su tutti i treni eccetto treni: 1703; 1704 (Festivi)

• Milano – Cremona – Mantova

→ Consentito su tutti i treni

• Cremona – Treviglio

→ Consentito su tutti i treni

• Cremona – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Piacenza

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Pavia – Stradella – Piacenza

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Voghera – Arquata/Alessandria

→ Consentito su tutti i treni

Numero di biciclette ammesse e gruppi

Il numero massimo di bici sui treni varia a seconda del tipo di treno, da un minimo di 4 a un massimo di 18.

Per i gruppi composti da un numero minimo di 4 persone, Trenord sta allestendo un servizio di prenotazione mediante un ufficio dedicato che indicherà il treno più adeguato alle esigenze della comitiva e gestirà anche richieste specifiche per linee dove il trasporto bici è ordinariamente vietato.

Accesso con prenotazione

Trenord sta implementando la possibilità di prenotare il posto bici sui teni indicati attraverso l’app: la soluzione, che agevolerà e renderà ordinato l’accesso, è in fase di test.