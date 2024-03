Biciclette speciali per bimbi speciali: "BikEmotion" pratica l’inclusione

Bici speciali per bimbi speciali: servono 10.000 euro per promuovere l’inclusione.

L'inclusione è di casa con "BikEmotion"

"BikEmotion", associazione di Lurate Caccivio intenta a promuovere l’utilizzo consapevole della bicicletta, ci crede e guarda al futuro con fiducia. Con una cinquantina di soci e socie, da ormai tre anni sta portando avanti una serie di iniziative in tutta la provincia comasca e non solo: dalle passeggiate sulle due ruote ai viaggi di più giorni alla scoperta delle bellezze d’Italia, senza dimenticare le fondamentali lezioni di sicurezza stradale nelle scuole primarie e nelle materne. Ed è proprio girando per gli istituti comaschi, nell’ultima settimana a Cernobbio, che è emersa un’esigenza non trascurabile.

Il progetto

"Ci siamo accorti che, con le biciclette standard, alcuni alunni potevano avere delle difficoltà a partecipare alle nostre lezioni - spiega il presidente Giovanni Di Gristina - Chi ha delle disabilità fisiche o, in alcuni casi, anche psicologiche, andare in bicicletta potrebbe risultare difficoltoso. E’ capitato, ad esempio, per un bimbo autistico". Da qui la decisione di partecipare all’iniziativa "Dai Como - Dona per lo Sport", promossa da Bcc Cantù. Di fatto, una raccolta fondi. «Ci siamo dati come obiettivo i 10.000 euro e auspichiamo nel sostegno di tutti. I soldi raccolti serviranno, innanzitutto, per la formazione dei nostri istruttori: è necessario rimanere il più aggiornati possibile sapendo esattamente come comportarsi in determinati casi. Poi, per l’acquisto di biciclette per l’avvio della pratica sportiva e, soprattutto, per l’acquisto di quelle speciali per i nostri bimbi speciali: parlo di tandem, tricicli o biciclette sensoriali. Purtroppo, sono mezzi che hanno un costo abbastanza elevato".

La raccolta fondi

Quanto raccolto, inoltre, servirà anche a realizzare corsi per tutte le famiglie in difficoltà nel sostenere economicamente l’attività sportiva e ricreativa dei propri figli. "Sempre più spesso incontriamo ragazzi e bambini che necessitano di attenzioni e strumenti nuovi: l’inclusione assume quindi ancora maggiore rilevanza". Per aiutare "BikEmotion" è possibile visitare il seguente link: https://daicomo.it.