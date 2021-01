La benemerenza civica Biagino d’oro del 2021 sarà conferita al giovane campione di canottaggio Emanuele Castino: a soli 18 anni, il monguzzese ha conquistato il titolo di Campione italiano junior nel “4 di coppia” nel Supercampionato italiano a Varese, lo scorso 18 ottobre.

Bigino d’oro 2021 a Monguzzo: premiato il giovane campione di canottaggio

La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche monguzzesi avverrà mercoledì 3 febbraio, giorno di San Biagio, dopo la messa delle 10.30 in chiesa parrocchiale. Una bella soddisfazione per il giovane sportivo: “Sinceramente non mi aspettavo un riconoscimento del genere – ha commentato – Ne sono molto contento e di questo ringrazio il mio sindaco Marisa Cesana e l’Amministrazione comunale, la mia Comunità Parrocchiale e la commissione per il “Biagino d’oro” per il riconoscimento: ma non voglio passare per un campione: sono un ragazzo normale che ama questo sport e ci crede anche se costa sacrificio e rinunce”.

