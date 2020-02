Biglietterie automatiche, approvata la mozione: “Fontana e Terzi sollecitino Trenord”

Approvata oggi, martedì 4 febbraio, la mozione presentata dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Francesca Brianza sulle biglietterie automatiche.

Tecnologia nelle stazioni Trenord, ma quelle minori restano indietro. Il consiglio regionale chiede un’inversione di rotta, con la mozione presentata dalla vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza approvata nella seduta giornaliera al Pirellone. Una mozione, passata all’unanimità, che impegna il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore competente Claudia Maria Terzi a sollecitare Trenord a valutare la realizzazione di una più capillare diffusione delle emettitrici automatiche su tutta la rete.

La richiesta non era nuova. Già un anno fa il Pd ci aveva provato con un’interrogazione presentata da Samuele Astuti, a cui l’assessore Terzi aveva però, sostanzialmente, risposto picche ribadendo le diverse modalità per l’acquisto dei biglietti (dagli sportelli bancomat all’app Trenord) a disposizione anche di quegli utenti che prendono il treno da stazioni sprovviste di bigliettai e biglietterie automatiche, come Abbiate Guazzone.

Soddisfatta Brianza:

“Ho portato all’attenzione del Consiglio Regionale una problematica che mi è pervenuta da molti cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per spostarsi – commenta Brianza -. La mozione approvata oggi in aula è un atto importante per sbloccare una situazione che penalizza molti utenti, pendolari e viaggiatori occasionali, specialmente nei centri più piccoli. Preso atto della progressiva scomparsa delle biglietterie nelle stazioni e che Trenord negli ultimi anni si sia affidata alle rivendite autorizzate come bar, edicole, tabaccherie – spiega Brianza – parallelamente si registra la difficoltà per i viaggiatori ad utilizzare questi punti vendita che ovviamente sono soggetti ad orari e giorni di chiusura e spesso non sono neppure ubicati nelle immediate vicinanze delle stazioni”.

“Inoltre – prosegue Brianza – non si può trascurare che, se pur esiste il servizio on-line per l’acquisto di biglietti, molti anziani ad esempio faticano ad utilizzare queste piattaforme informatiche per procurarsi i titoli di viaggio“.