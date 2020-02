Biglietti vincenti della lotteria a sostegno di Agorà 97

Ecco i biglietti vincenti della lotteria “Diamoci una mano”, estratti domenica 2 febbraio 2020 a sostegno delle attività di Agorà 97.

L’elenco dei numeri vincenti

La cooperativa Agorà 97 gestisce sul territorio dell’Olgiatese le strutture Quattro Venti, Casa di Enrico, Casa di Guido, Casa di Luca, Casa di Gabri e Casa di Miro. Partecipazione significativa alla lotteria, tramite cui viene garantito sostegno alle attività delle sei strutture. Di seguito l’elenco dei biglietti vincenti.

1° premio Scooter Piaggio Liberty 125 – n. 8.827

2° Tv Smart Samsung – n 11.823

3° Tablet Huawei – n. 43.01

4° Cellulare – n. 16.731

5° Trolley Bric’s Young – n. 16.900

6° Orologio – n. 8.620

7° Cena per 2 persone “La cava dei sapori” – n. 12.543

8° Frigo da viaggio – n. 10.836

9° Smart box soggiorno – n. 8.135

10° Smart box – n. 14

Come e dove ritirare i premi

Per il ritiro dei premi, rivolgersi alla sede di Agorà 97 Società Cooperativa Sociale Onlus, in via Nino Bixio, 5 ad Albiolo. Telefono: 031-806510, indirizzo di posta elettronica info@agora97.it.