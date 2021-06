Biglietti vincenti della lotteria per aiutare Agorà 97

Biglietti vincenti della lotteria a sostegno di Agorà 97: estratti i numeri fortunati.

Biglietti vincenti, una lotteria che dà respiro

"Il tuo dono, il loro respiro" è il progetto di Agorà 97 per Casa di Gabri, sostenuto appunto con la lotteria 2020-2021: poter acquistare e mettere in funzione un grande impianto denominato “concentratore di ossigeno”, per dare nuovo “respiro” ai bambini di Casa di Gabri.

Domenica 13 giugno si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti. Per i 10 piccoli di Casa di Gabri con disabilità gravissime, che vivono quotidianamente la difficoltà del “respirare”, è necessario un impianto moderno e innovativo che garantisca la fornitura continua di grandi quantità di ossigeno. L’ossigeno necessario verrà prodotto “in casa” con una sorta di grosso polmone meccanico, un concentratore di ossigeno che produce in modalità continua ossigeno al 93%

in purezza.

“La tutela sanitaria e la cura dei piccoli ospiti in un ambiente familiare come in una “casa”

rimangono le priorità per tutti gli operatori che ci lavorano - spiega Sergio Besseghini, responsabile della case gestite da Agorà 97 Onlus - e noi non possiamo che ringraziare i quasi

20.000 amici, perché questo sono per noi i nostri sostenitori (operatori, volontari, membri delle

comunità e associazioni territoriali, Enti Istituzioni, Imprese) che hanno permesso questo nuovo

traguardo. Grazie al loro gesto di solidarietà anche le cure sanitarie e i momenti assistenziali

possono essere meglio vissuti dai nostri 10 piccoli bambini come fossero dolci carezze".

I numeri fortunati

1° Scooter Piaggio Liberty 125 - n° 2769

2° Buono spesa Esselunga 500 euro- n° 6412

3° Buono spesa Esselunga 300 euro - n° 13007

4° Tv Smart Samsung - n° 12730

5° Tablet Huawei - n° 1989

6° Trolley Viaggio - n° 15555

7° Vaporella Polti - n° 5803

8° Cena per due persone al ristorante “La Madonnina” - Cantello - n° 555

9° Cena per due persone al ristorante “La Cava dei Sapori” - Como - n° 5901

10° Orologio Swatch - n° 1217

Per il ritiro dei premi è possibile rivolgersi in Sede Agorà 97 Società Cooperativa Sociale Onlus - Via G. Verdi, 4, Olgiate Comasco, telefono 031-806510, email info@agora97.it.