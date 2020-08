In tanti, nella serata dell’Epifania, hanno sgranato gli occhi di fronte alla tv quando è stato annunciato che il quinto biglietto vincente della Lotteria Italia 2019 è stato venduto a Erba. Subito, gli erbesi e non, che hanno acquistato il biglietto in città hanno sperato di essere i fortunati vincitori del premio di 500 mila euro e di avere tra le mani il biglietto con il numero P 370 303.

Biglietto della Lotteria da sogno: vinti 500mila euro

Il vincitore, tuttavia, è rimasto ignoto e all’indomani dell’estrazione era già partita la «caccia» al fortunato erbese. Quello che è certo è che a vendere il biglietto della Lotteria Italia al vincitore del quinto premio è stato Alessandro Borroni della storica tabaccheria ricevitoria «Il Tabaccaio» di piazza Rovere. «L’ho scoperto per caso – spiega Borroni – Un mio cliente mi ha detto nella mattina di martedì che un suo amico che aveva acquistato il biglietto da me aveva il numero precedente di quello estratto: così sono andato a controllare le matrici e ho trovato quello con il numero P 370 303 e ho avuto la conferma che era stato venduto proprio qui».

Una bella vittoria per l’attività storica di piazza Rovere, fondata nel 1939 e che ora è alla terza generazione: la tabaccheria era stata infatti fondata dalla nonna di Borroni, Palmira Baruffini, e successivamente era subentrata la figlia di Palmira, Maria Croci: ora l’attività è gestita dal figlio. «Siamo una tabaccheria storica, di vincite ce ne sono state in passato ma mai così alte. Era capitato che nel territorio si vincessero premi di consolazione: siamo molto contenti ovviamente e speriamo che il fortunato vincitore si faccia vivo o semplicemente si ricordi di noi come è capitato altre volte in casi di vincite così importanti in altre ricevitorie».

Sarà erbese?

C’è un’alta probabilità che il vincitore sia proprio un erbese: «Ho moltissimi clienti che abitano a Erba ma c’è anche qualcuno di passaggio: è impossibile sapere a chi ho venduto quel biglietto anche perché io li espongo e sono i clienti che a volte indicano uno specifico biglietto esposto: io mi limito a consegnarglielo e sinceramente non bado al numero».

Una ricevitoria fortunata

E quella di piazza Rovere, soprattutto negli ultimi mesi, sembra proprio essere una di quelle ricevitorie baciate dalla dea bendata: «E’ un periodo fortunato: nelle scorse settimane abbiamo avuto una vincita di 27 mila euro e un’altra da 25 mila euro. Poi è arrivata questa bella notizia della Lotteria Italia. Sono contento che il biglietto sia stato venduto qui e spero che la somma sia andata a qualcuno che ha bisogno o che comunque la utilizzi nel migliore dei modi». Una bella notizia non solo per la ricevitoria di piazza Rovere ma per l’intera città, baciata per la prima volta da un premio di prima categoria della Lotteria nazionale.

(Giornale di Erba, sabato 11 gennaio 2020)