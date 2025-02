Biker cade su un tracciato di down-hill: elitrasportato all'ospedale

Biker cade su un tracciato di down-hill: grande paura per un uomo di 46 anni a Vertemate con Minoprio. L'incidente è avvenuto oggi, domenica 16 febbraio 2025, intorno alle 11.45.

Tutto è successo in un'area boschiva adiacente all'abbazia di Vertemate. Un biker, in fase di discesa con la propria mountain bike in un tracciato di down-hill, ha perso il controllo andando a impattare violentemente sul terreno. Attivato l'equipaggio dell'elisoccorso di Como. Squadre di terra dei Vigili del Fuoco volontari di Lomazzo e squadra specializzata SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Como si sono portate prontamente sulla scena dell'evento per agevolare il recupero della persona infortunata. Una volta stabilizzata e spinalizzata la vittima dell'incidente è stata portata, tramite un fuoristrada, nel luogo dove era atterrato l'elisoccorso. L'uomo è stato poi affidato alle cure del 118 ed elitrasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.