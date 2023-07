Bilancio partecipativo: c’è tempo fino al 17 settembre per presentare la propria idea all’Amministrazione comunale.

Bilancio partecipativo, bando ancora aperto

Chiunque lo vorrà potrà portare all’attenzione del Comune un progetto concreto riguardante una determinata area tematica. Lo scorso anno, a vincere è stata la pista di pumptrack, che sarà pronta per il mese di settembre nell’area verde limitrofa alla scuola media. A disposizione 70.000 euro, inseriti in un apposito capitolo, per la realizzazione del progetto vincitore. Tre gli ambiti entro cui i cittadini potranno operare: creazione di spazi aggregativi con arredo urbano (progetti completi per nuove aree attrezzate per ritrovo con tavoli, panchine, ecc...), recuperi strutturali di beni pubblici e interventi di riqualificazione strutturale di piazze, strade e monumenti di interesse pubblico (recupero di opere d’arte, posa di porfidi-pietre-mosaici in alcune aree), recupero a verde di aree urbanizzate (riqualificazione di percorsi con posa di materiali ecocompatibili, interventi di restituzione di suolo verde drenante).

Un'opportunità per tutta la città

I progetti potranno essere anche "diffusi", ovvero riguardare contemporaneamente più aree, sempre nei limiti del budget e dei perimetri indicati, e con un’unica armonia progettuale, potranno essere multiambito e riguardare contemporaneamente anche più aspetti tra i tre precedentemente indicati e sarà possibile ripresentare progetti già presentati che rispettino però i nuovi requisiti. Gli spazi degli interventi, infine, dovranno essere di interesse pubblico ed essere visibili ed accessibili da spazi pubblici. C’è quindi tempo fino il 17 settembre, dopodiché i progetti saranno verificati dalla commissione e votati entro il 17 dicembre tramite una consultazione popolare.