Bilancio partecipativo, presentata la seconda edizione

Bilancio partecipativo, atto secondo: l’Amministrazione comunale di Lurate Caccivio ci riprova.

Presentato il bilancio partecipativo

E’ stata presentata giovedì sera, nello Spazio Volta 3, l’iniziativa che mira a trasformare semplici cittadini nei protagonisti della vita pubblica. Chiunque lo vorrà, infatti, potrà presentare un progetto concreto riguardante un’area tematica scelta dal Comune. Lo scorso anno, a vincere è stata la pista di pumptrack, che sarà pronta per il mese di settembre nell’area verde limitrofa alla scuola media. A condurre la serata il consigliere con delega al Bilancio Antonino Spoto: è stato lui, infatti, a scegliere di mettere a disposizione i 70.000 euro, poi inseriti in un apposito capitolo, per la realizzazione del progetto vincitore. Tre gli ambiti entro cui i cittadini potranno operare: creazione di spazi aggregativi con arredo urbano (progetti completi per nuove aree attrezzate per ritrovo con tavoli, panchine, ecc...), recuperi strutturali di beni pubblici e interventi di riqualificazione strutturale di piazze, strade e monumenti di interesse pubblico (recupero di opere d’arte, posa di porfidi-pietre-mosaici in alcune aree), recupero a verde di aree urbanizzate (riqualificazione di percorsi con posa di materiali ecocompatibili, interventi di restituzione di suolo verde drenante). I progetti potranno essere anche "diffusi", ovvero riguardare contemporaneamente più aree, sempre nei limiti del budget e dei perimetri indicati, e con un’unica "armonia" progettuale, potranno essere multiambito e riguardare contemporaneamente anche più aspetti tra i tre precedentemente indicati e sarà possibile ripresentare progetti già presentati che rispettino però i nuovi requisiti. Gli spazi degli interventi, infine, dovranno essere di interesse pubblico ed essere visibili ed accessibili da spazi pubblici. C’è quindi tempo fino il 17 settembre, dopodiché i progetti saranno verificati dalla commissione e votati entro il 17 dicembre tramite una consultazione popolare.