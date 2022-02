Bimba di sette mesi cade dal letto dei genitori e muore in provincia di Pavia

Tragedia

La piccola ha battuto la testa sul pavimento perdendo conoscenza. Inutile il trasporto in ospedale.

Tragedia: bimba di 7 mesi cade dal letto dei genitori e muore .Il tragico incidente domestico costato la vita ad una bimba di appena 7 mesi, come riportano i colleghi di primapavia.it è successo alla frazione Vigalfo di Albuzzano. Giovedì mattina la piccola stava dormendo nel lettone dei genitori quando è caduta morendo sul colpo.

Mamma e bimba erano sole in casa. La donna, una 35enne originaria dell'India, stava svolgendo le faccende domestiche. Si è allontanata per qualche istante proprio nel momento in cui è avvenuto l'incidente. Forse per un movimento durante il sonno la piccola è rotolata fino a cadere dal letto. Una caduta da un'altezza di circa mezzo metro, ma nella quale la piccola ha battuto la parte parietale destra del capo perdendo i sensi.

L'arrivo dei soccorsi

La madre, avendo difficoltà con la lingua italiana, non è riuscita ad allertare immediatamente i soccorsi. E' stato un vicino di casa, sentendola urlare che le è corso in aiuto e ha contattato il 118. Quando i sanitari sono arrivati alla piccola è stato praticato il massaggio cardiaco, poi è stata intubata e trasportata d'urgenza, in elisoccorso, all'ospedale di Bergamo dove si trova il centro regionale di riferimento per i traumi pediatrici. Purtroppo però per la piccola non c'è stato nulla da fare, e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.