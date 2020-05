Bimbo di 11 anni cade dal balcone, paura a Guanzate

Bambino cade dal balcone accidentalmente: paura ieri sera a Guanzate.

Cade dal balcone, interviene anche l’elicottero

L’incidente è avvenuto ieri sera a Guanzate in via Landriani. Poco dopo le 9.30, per cause ancora da chiarire, un bimbo di 11 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, precipitando per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti, immediatamente, un’automedica e un’ambulanza. Il bambino è sempre rimasto cosciente, ma vista la situazione si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 di Como. Il mezzo è atterrato in un campo nei pressi del santuario, dove il piccolo è stato portato con l’ambulanza. Dopodiché lo spostamento fino all’ospedale Niguarda di Milano. Le condizioni dell11enne non sono gravi: avrebbe riportato la frattura del tallone. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile.