Un attimo di distrazione e un cioccolatino avrebbe potuto trasformare un pomeriggio al supermercato in tragedia. Invece due angeli custodi hanno salvato un bimbo di un anno dal soffocamento. E’ ancora provata dallo choc vissuto lunedì pomeriggio all'Iper di Grandate Stefania D’Alicandri, 40 anni, mamma di cinque figli residente nel quartiere di Rebbio a Como, che ha visto la vita del suo bimbo più piccolo, di appena un anno, a rischio per un cioccolatino.

Bimbo rischia di soffocare: salvato al supermercato

E’ bastato un attimo di distrazione quando mamma Stefania è stata chiamata dalla figlia più grande che ha subito capito che qualcosa non andava nel fratellino. "Ho visto il mio bambino con gli occhi spalancati e la bocca aperta che non respirava e subito ho gridato aiuto, ho chiesto che qualcuno chiamasse un’ambulanza - ha raccontato ancora piena di terrore ripensando a quei momenti - Intanto ho cominciato a picchiettare con la mano sulla sua schiena per liberare le vie respiratorie, ma non funzionava".

A salvarlo due dipendenti del supermercato, una cassiera e un panettiere, che hanno preso il bimbo dalle braccia della mamma e hanno praticato la disostruzione pediatrica.

