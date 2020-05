Birre stappate e condivise per l’addio all’alpinista Matteo Bernasconi

Birre stappate e condivise tramite i social network per salutare l’amico Matteo Bernasconi, alpinista di Villa Guardia deceduto il 12 maggio, travolto da una valanga.

Il saluto scritto sui tappi dedicati al Berna

L’invito dei Ragni di Lecco – mitico gruppo di cui faceva parte Bernasconi – a condividere una birra in memoria del “Berna”, è stato raccolto da parecchi amici. Domenica 17 maggio in primis il presidente dei Ragni di Lecco, Matteo Della Bordella, ha alzato una bottiglia di birra ricordando l’amico fraterno e compagno di imprese memorabili. Parole che suonano come una dichiarazione di un legame che nulla può sciogliere, nemmeno la morte: “Per ricordarti e portarti con noi nelle prossime avventure”.

Il legame indissolubile coi Ragni di Lecco

Dalle loro pagine social i Ragni di Lecco hanno evidenziato la partecipazione al saluto, con una toccante fotografia. Decine di tappi di barra. Uno capovolto, caratterizzato dalla scritta “Ciao Berna”, un grande cuore rosso e la dedica commovente: “Buon viaggio Teone… ti vogliamo bene”.