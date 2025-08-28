Guardia di finanza

Bivacco della droga smantellato dalle Fiamme gialle

L’operazione nella serata di martedì 26 agosto.

Albavilla
Pubblicato:

Il bivacco si trovava nei pressi della zona industriale di Albavilla, era utilizzato da cittadini di origine nordafricana per spaccio di stupefacenti.

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Como durante i quotidiani controlli del territorio volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno rinvenuto, nei pressi della zona industriale di Albavilla, un bivacco utilizzato da cittadini di origine nordafricana.
In particolare, i finanzieri della Compagnia di Erba, nella serata di martedì 26 agosto, hanno intercettato nelle adiacenze della boscaglia compresa tra la via Molinara e la via Saruggia sei persone - tre italiani e tre nordafricani - intenti a effettuare uno scambio di stupefacenti.
L’intervento dei militari ha fatto sì che la cessione non si concretizzasse. Infatti, alla vista dell’auto di servizio i soggetti stranieri, due dei quali armati di machete, si sono dati alla fuga nel bosco, facendo perdere immediatamente le tracce.
Sul posto, invece, sono rimasti gli acquirenti, prontamente identificati e controllati, scoprendo essere gravati da vari precedenti di polizia e precedenti penali.
Nella fuga, gli spacciatori hanno abbandonato un machete, un manganello telescopico in acciaio e un paio di forbici da lavoro, una dose di cocaina, una dose di hashish e denaro contante pari a 56 euro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, notiziando la locale Attività giudiziaria. Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 agosto, è stato effettuato un sopralluogo nell’area interessata rinvenendo il bivacco vero e proprio, protetto da un perimetro di fil di ferro posto ad altezza uomo; i militari hanno provveduto a smantellare la postazione.
Sono in corso indagini per risalire all’identità degli spacciatori.

