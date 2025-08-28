Bivacco della droga smantellato dalle Fiamme gialle

Guardia di finanza

L’operazione nella serata di martedì 26 agosto.

Il bivacco si trovava nei pressi della zona industriale di Albavilla, era utilizzato da cittadini di origine nordafricana per spaccio di stupefacenti.

La Guardia di finanza smantella un bivacco

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Como durante i quotidiani controlli del territorio volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno rinvenuto, nei pressi della zona industriale di Albavilla, un bivacco utilizzato da cittadini di origine nordafricana.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Erba, nella serata di martedì 26 agosto, hanno intercettato nelle adiacenze della boscaglia compresa tra la via Molinara e la via Saruggia sei persone - tre italiani e tre nordafricani - intenti a effettuare uno scambio di stupefacenti.

L’intervento dei militari ha fatto sì che la cessione non si concretizzasse. Infatti, alla vista dell’auto di servizio i soggetti stranieri, due dei quali armati di machete, si sono dati alla fuga nel bosco, facendo perdere immediatamente le tracce.

Sul posto, invece, sono rimasti gli acquirenti, prontamente identificati e controllati, scoprendo essere gravati da vari precedenti di polizia e precedenti penali.

Nella fuga, gli spacciatori hanno abbandonato un machete, un manganello telescopico in acciaio e un paio di forbici da lavoro, una dose di cocaina, una dose di hashish e denaro contante pari a 56 euro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, notiziando la locale Attività giudiziaria. Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 agosto, è stato effettuato un sopralluogo nell’area interessata rinvenendo il bivacco vero e proprio, protetto da un perimetro di fil di ferro posto ad altezza uomo; i militari hanno provveduto a smantellare la postazione.

Sono in corso indagini per risalire all’identità degli spacciatori.