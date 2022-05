L'incidente

Ha provocato un abbassamento del livello dell'acqua delle vasche di circa 50 centimetri e l'allegamento della sala macchina.

Blackout in piscina: chiuse le vasche.

Blackout in piscina: chiuse le vasche

Blackout in piscina: chiuse le vasche. A renderlo noto è stata Forus Italia, che gestisce l'impianto natatorio di via Giovanni XXIII. "Sabato 21 maggio presso il centro di Cantù si è verificato un blackout di corrente elettrica che ha avuto come conseguenza l'abbassamento del livello dell'acqua delle vasche di circa 50 centimetri, con allegamento della sala macchina. L'acqua ha raggiunto i 150 centimetri circa all'interno della sala macchina causando danni ai motori, al quadro elettrico e alle caldaie al servizio delle vasche. Attualmente sono in atto verifiche da parte di incaricati Forus per capire l'entità dei danni causati. L'azienda si sta impegnando al massimo per riaprire le vasche nel più breve tempo possibile. In virtù di quanto accaduto si sta valutando anche un'apertura anticipata delle vasche estive. Ulteriori comunicazioni saranno rilasciate in seguito all'esatta stima dei danni. Forus comunica infine che i corsi in area fitness continuano regolarmente, così come i corsi esterni (ForusRunners, Forx Training) e si sta provvedendo a organizzare il planning per spostare le lezioni di aquafitness in palestra".