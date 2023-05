Continua l'impegno della Compagnia dei Carabinieri di Cantù che nelle ultime settimane ha proseguito nella serie di controlli finalizzati al contrato dello spaccio di stupefacenti nelle zone boschive. Insieme a loro anche gli "Squadroni Carabinieri Cacciatori” nelle operazioni attuate a Cadorago e ad Alzate Brianza.

Blitz antidroga a Cadorago e Alzate Brianza: denunciato un irregolare e segnalato un acquirente

In particolare, i vari reparti hanno ottenuto i seguenti risultati:

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in area boschiva svolto con supporto del personale Squadroni Cacciatori "Calabria e Puglia", a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano un cittadino straniero di 23 anni, senza fissa dimora, irregolare, incensurato ed hanno segnalato all’Autorità Amministrativa per consumo di sostanze stupefacenti un 47enne italiano, incensurato, poiché veniva trovato in possesso di 2,1 grammi di eroina.

I controlli hanno interessato la zona boschiva compresa nel territorio del Comune di Cadorago, nel corso dei quali sono stati smantellati due bivacchi e sottoposto a sequestro. del materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino e due telefoni cellulari funzionanti.

Nel corso della mattina appena trascorsa, militari della Stazione Carabinieri di Cantù e della Polizia Locale di Alzate Brianza hanno effettuato dei controlli nella zona boschiva compresa nel territorio del Comune di Alzate Brianza, controllando 4 casolari abbandonati e smantellando e geolocalizzando 6 bivacchi. L’attività di controllo ha avuto inizio in seguito alle richieste da parte dell’Amministrazione Comunale che ha segnalato l’inizio di “vari focolai di spaccio” nella zona. Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con l’impiego di militari della Compagnia di

Cantu’ e degli “Squadroni Carabineri Cacciatori” .