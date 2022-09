Blitz antidroga all'Enaip di Cantù: nessuno studente in possesso di stupefacenti

Si è tenuto questa mattina, venerdì 23 settembre 2022, un blitz antidroga all'Enaip di Cantù, in via XI Febbraio. Il controllo, che dà seguito ai numerosi già attuati lo scorso anno sul territorio canturino, ha dato esito negativo.

Prima dell'apertura della scuola, alle 7 circa, sono stati effettuati controlli da parte del Comando di Polizia locale di Cantù, con l’ausilio di unità cinofila, per la prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. I controlli, già messi in atto lo scorso anno, rientrano nell’ambito delle azioni previste dall’apposito progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, chiamato "Scuole Sicure", il quale ha la finalità di prevenire e contrastare lo spaccio di droga nelle scuole. Numerosi gli studenti che hanno assistito alle operazioni di ricerca che, in questo caso, hanno dato esito negativo.

Ma le operazioni di prevenzione non finiscono qui. Infatti, come lo scorso anno, verrà riproposto un incontro informativo tra la Polizia locale e gli studenti sul tema delle sostanze stupefacenti con l'intento di proseguire nello sforzo di tenere alta l'attenzione sul fenomeno del consumo di droghe, soprattutto, da parte della popolazione giovanile. I controlli con l’unità cinofila proseguiranno anche nei prossimi mesi nei pressi dei plessi scolastici del territorio.

