Blitz antidroga nei boschi di via Anzani: sequestrate dosi di cocaina, eroina e hashish

Blitz antidroga nei boschi di via Anzani ad Alzate: sequestrate dosi di cocaina, eroina e hashish. L'intervento della Polizia locale è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 7 marzo 2025.

Intervenuta la Polizia locale

Gli interventi sono stati messi in campo dagli agenti della Polizia locale con il comandante Roberto Cesarin su mandato dell'Amministrazione comunale con il sindaco Paolo Frigerio, a seguito di alcune segnalazioni pervenute in Comune in merito alla presenza di spacciatori nei boschi. Le segnalazioni riguardavano in particolare i boschi di Carbusate e la zona di via Anzani, in località Case Nuove e in prossimità del passaggio a livello.

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti in borghese hanno svolto un servizio per monitorare le zone e capire quelle più frequentate da acquirenti e venditori di droga. L'intervento è poi proseguito nei boschi: lì, all'altezza di via Anzani, sono stati individuati due uomini di origine nordafricana che, alla vista degli agenti, sono fuggiti. I vigili hanno poi fermato uno degli acquirenti delle sostanze e gli hanno sequestrato lo stupefacente. In totale sono stati ritirati 16 grammi di cocaina, 16 di eroina e 40 di hashish.

I bivacchi sono stati smantellati: con tutta probabilità erano stati appena allestiti, al loro interno sono stati rinvenuti alcuni alimenti e bibite, non vi erano invece denaro né telefoni. Gli spacciatori, che come è stato appurato li userebbero per i contatti con gli acquirenti di droga, sono riusciti a portarli via nella fuga.

Il comandante Cesarin ha fatto sapere che l'attenzione sulle aree boschive continua a essere alta.

"Le segnalazioni ricevute sono state confermate - spiega - E continueremo negli accertamenti, condividendo il tutto con i Carabinieri e la Questura che stanno facendo servizi mirati. L'Amministrazione comunale e il sindaco ci hanno dato mandato di intervenire a seguito delle segnalazioni pervenute: purtroppo il fenomeno c'è ma l'intervento di venerdì è un segnale importante contro lo spaccio".