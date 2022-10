Negli scorsi giorni e in particolare ieri, lunedì 10 ottobre 2022, i Carabinieri di Cantù hanno attuato un imponente blitz antidroga nell'erbese. Un'azione di controllo e contrasto dello spaccio che ha visto l'impiego di diverse unità e un elicottero, ma anche lo smantellamento di ben 15 bivacchi.

Blitz antidroga nell'erbese, controlli a tappeto: smantellati 15 bivacchi

Un intervento in massa quello della Compagnia dei Carabinieri di Cantù: in particolare sono stati impiegati i militari del Nor al Comando del Tenente Diego Bonavera e i militari della Stazione di Lurago d'Erba al Comando del Lgt. Mastroianni. I controlli hanno interessato i Comuni di Lambrugo, Inverigo, Merone e Carbonate, impiegando 40 uomini.

Lo scopo dei controlli, che hanno visto l’impiego di 10 veicoli, un elicottero del 2 NEC di Orio al Serio e dell'innovativa Stazione Mobile, ha avuto come scopo la prevenzione e la repressione dello spaccio di stupefacenti nelle zone boscose e nelle aree urbane limitrofe. Zone molto frequentate da malviventi e spacciatori.

Le Forze dell'ordine hanno controllato circa 10 ettari di terreno boscoso, individuando ben 15 bivacchi che sono stati geolocalizzati e smantellati. Un'attività che permetterà di capire i luoghi di

maggior incidenza del fenomeno di spaccio, grazie anche alle fotografie aeree, effettuate con l’impiego dell’elicottero.

Inoltre, nel corso della giornata sono state controllate 80 persone e 35 veicoli, denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza e una terza perché era in possesso di una patente falsa.

Nei giorni passati, invece, sempre nell’ambito della medesima attività di contrasto, sono stati effettuati due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando materiale per il confezionamento, dei telefoni cellulari, denaro contante per circa 5000 euro, 155 grammi di circa di cocaina e delle pastiglie di droga sintetica. Nelle prossime settimane, comunicano i Carabinieri, i controlli proseguiranno con la medesima intensità.

I controlli a tappeto