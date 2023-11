Blitz antispaccio a Inverigo: 37enne fermato nei pressi di un bivacco della droga

Nell'ultimo fine settimana la Compagnia Carabinieri di Cantù ha continuato i controlli straordinari nelle zone boschive, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, con il supporto di personale dello "Squadrone Carabinieri Cacciatori Sicilia”.

I controlli

Nel corso di uno di questi servizi congiunti tra i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d'Erba ed i Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, condotto nei pressi di Via Magni nel Comune di Inverigo, i militari fermavano e arrestavano in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne straniero, irregolare e senza fissa dimora.

Il 37enne veniva controllato nei pressi di un bivacco, dove i militari dopo averlo fermato e perquisito, lo trovavano in possesso di 26,2 grammi di eroina, 32,8 grammi di cocaina, 110,2 grammi di hashish, 2840 euro, denaro ritenuto provento di attività illecita, un bilancino di precisione del materiale vario per il confezionamento delle dosi e 2 telefoni cellulari.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la medesima intensità nelle zone boschive e nelle aree urbane.