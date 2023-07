Continuano i blitz antispaccio dei Carabinieri sul territorio comasco: nel fine settimana i militari hanno attuato un sopralluogo nei boschi di Bulgorello smantellando due bivacchi e identificando 6 consumatori.

Blitz antispaccio nei boschi di Bulgorello: smantellati 2 bivacchi e identificati 6 consumatori

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo con il supporto di personale degli Squadroni Cacciatori "Sicilia" e "Puglia", hanno operato all’interno di una zona boschiva di Bulgorello, compresa nel territorio del Comune di Cadorago, smantellando due bivacchi e identificando sei consumatori di varie nazionalità: un ucraino 26enne pregiudicato, trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina, un marocchino 41enne, irregolare e 6 italiani, 5 uomini e una donna, tutti tossicodipendenti, con precedenti.

I consumatori sono stati segnalati alla Prefettura e sarà richiesta l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che prevede che i destinatari possano essere rimandati, con atto motivato del Questore, nel luogo di residenza, qualora risultino pericolosi per la sicurezza pubblica. Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato imposto ai destinatari il divieto di rientrare senza autorizzazione e comunque per un tempo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono stati allontanati.