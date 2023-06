Un altro blitz all'interno delle aree boschive del Comasco per i Carabinieri che sabato 17 giugno 2023 hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero, marocchino classe 1998, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Blitz antispaccio nei boschi di Lambrugo: arrestato spacciatore marocchino

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione del Comune di Lambrugo, capitanata dal Luogotenente Gianfranco Mastroianni, con il supporto del personale degli Squadroni Cacciatori di “Sicilia” e “Puglia".

L’uomo, alla vista dei militari operanti, ha tentato di scappare nella vegetazione, ma è stato prontamente bloccato da un dispositivo che era stato appositamente predisposto.

In seguito alla perquisizione personale e all’ispezione del bivacco, è stata rinvenuta droga e denaro, in particolare sono stati sequestrati circa 160 grammi di hashish, circa 75 grammi di cocaina e circa 56 grammi di eroina, alcuni telefoni cellulari, bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché circa 3.500 euro ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, con l’impiego di personale delle Stazioni Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori.