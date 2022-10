Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio nei locali della movida di Turate e Mozzate.

Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio nei locali della movida di Turate e Mozzate

Lampeggianti e divise nella giornata e nella nottata di ieri, venerdì 14 ottobre 2022, nella Bassa Comasca. Impossibile non notarli visto lo spiegamento di mezzi: più di trenta militari in divisa sul territorio, unità cinofile tra i tavolini dei bar e la Stazione Mobile parcheggiata in strada.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora i Carabinieri di Turate e Mozzate, coordinati dai Luogotenenti Gabriele Cecchini e Roberto Sollazzo, hanno organizzato una serie di controlli serrati nei locali della movida del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Nello specifico hanno concentrato i loro sforzi tra i locali del centro storico di Turate e in quelli in zona piazza Einaudi a Mozzate; hanno effettuato controlli con le unità cinofile tra i tavolini dei bar e perquisito le auto. Fermati anche gruppi di ragazzini che si ritrovano in piazza per ulteriori controlli.

Le immagini del blitz