Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio

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Diciassette bivacchi distrutti, 146 persone identificate, 107 veicoli ispezionati e 3 persone arrestate: la massiccia operazione dell’Arma dei Carabinieri contro il fenomeno dell’occupazione e del controllo militare delle aree boschive da parte delle reti del narcotraffico ha interessato anche il territorio di Fino Mornasco

L’operazione

Nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre, una massiccia operazione coordinata a morsa concentrica si è sviluppata simultaneamente nelle province di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia Tra i Comuni del comasco coinvolti figurano Fino Mornasco, Locate Varesino, Carbonate e Mozzate. L’intervento rappresenta la naturale prosecuzione dell’incessante dispositivo di pressione territoriale che già la scorsa settimana aveva portato al fermo di 8 soggetti, oltre al sequestro di armi e consistenti quantitativi di stupefacenti.

Operazione congiunta

Il dispositivo congiunto “a catenaccio” ha visto operare i Carabinieri dei rispettivi Comandi Provinciali insieme ai colleghi del 3° Reggimento Lombardia, ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, al Gruppo Forestale di Bergamo e alle unità cinofile di Casatenovo (LC), con il supporto aereo e specialistico dei droni e delle unità cinofile della Polizia Locale di Milano.

L’obiettivo

L’obiettivo prioritario della manovra è stato quello di sottrarre continuità operativa alle piazze di spaccio boschive, eliminandone i presidi territoriali. I militari hanno individuato e smantellato 17 bivacchi clandestini, vere e proprie postazioni fortificate utilizzate dagli spacciatori per dominare il sottobosco, stoccare le dosi e presidiare i punti di smercio.

Sequestrato anche un machete

All’interno e nelle immediate adiacenze di queste strutture da campo è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di difesa e attacco, a testimonianza del livello di pericolosità e controllo paramilitare dell’area: tra i reperti sequestrati figurano machete con lame fino a 40 centimetri, coltelli a serramanico e multiuso, una mazza da baseball in ferro di 110 centimetri, picconi e attrezzi da scasso, oltre a una cospicua quantità di materiale da confezionamento.

17 bivacchi smantellati

L’azione di cinturazione e rastrellamento delle zone campestri ha prodotto un quadro complessivo di rilievo: con 17 bivacchi distrutti, 146 persone identificate e 107 veicoli ispezionati lungo le vie di accesso e penetrazione ai boschi.

Tre arresti

Inoltre tre pusher di nazionalità marocchina sono stati tratti in arresto in flagranza di reato (uno dei quali già destinatario di una misura cautelare in carcere per traffico di stupefacenti), mentre 3 acquirenti sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia.

Sono stati sottratti al mercato nero quasi 240 grammi di sostanze stupefacenti (tra cui circa 128 gr. di eroina, 86 gr. di cocaina e oltre 104 gr. di hashish), oltre 6.400 euro in contanti in banconote di vario taglio (sia intra che extra UE), un lingotto d’oro da 1 grammo e l’intero parco armi bianche rinvenuto a presidio delle postazioni.