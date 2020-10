Blitz in due box a Cantù: erano depositi illeciti di rifiuti speciali FOTO

Conclusa un’attività d’indagine scaturita da un precedente filone investigativo che aveva condotto, già nel febbraio del 2019, al deferimento all’Autorità Giudiziaria un quarantenne ghanese, per deposito incontrollato di rifiuti realizzato all’interno di un box e nel cortile attiguo, nel febbraio del 2019 all’interno di un box in via Monte Baldo.

Blitz in due box a Cantù: erano depositi illeciti di rifiuti speciali

L’attività di monitoraggio ed approfondimento in corso, è stata rafforzata nelle scorse settimane da più segnalazioni provenienti da cittadini di via Crotto su sospetti movimentazioni di merci e materiali attraverso l’utilizzo di un autocarro di cui fornivano la targa, dalla cui visura il proprietario risultava già noto al Comando per pregressi indagini svolte nei sui confronti. Ricostruite le dinamiche degli spostamenti, è stato possibile individuare in due box di via Crotto il luogo dove la merce veniva stipata. Martedì 29 settembre i nuclei radiomobile e tutela del territorio del Comando di Polizia Locale hanno compiuto un blitz in via Crotto 29, mirato ad ispezionare due box attigui all’unità immobiliare, di proprietà di un settantenne, residente a Capiago Intimiano, al momento risultato estraneo ai fatti, in quanto aveva locato le autorimesse a due cittadini ghanesi di 35 e 55 anni residenti a Cantù ma in un altro quartiere.

I vani erano completamente pieni di ogni sorta di prodotto, e sentito il Pubblico Ministero di Turno sono stati sequestrati.

All’interno c’erano:

-n° 1 forno da cucina;

-n° 2 forni a microonde;

-n° 2 frigoriferi da cucina;

-n° 1 frigorifero portatile;

-n° 3 televisori varie marche, 42 pollici;

-n° 12 ferri da stiro;

-n° 3 condizionatori;

-n° 2 pianole;

-n° 1 freezer a pozzo;

-n° 1 doppio lavello in acciaio;

-n° 3 biciclette;

-n° 5 macchine da cucire;

-varie tastiere da pc all’interno di una scatola;

-n°12 confezioni di detersivi per lavatrice;

-n° 2 secchi di vernice completamente chiusi;

-n° 4 fusti di industriali completamente chiusi e sigillati;

-n° 3 stereo con casse;

-n° due lavandini;

-n° tre lettori dvd:

-n° 12 monitor per PC;

-n° 5 pneumatici

-n° 5 pc da tavolo;

In un primo momento irreperibili, i responsabili, nella giornata di ieri sono stati individuati e dovranno rispondere di deposito illecito di rifiuti speciali, reato punito con la sanzione che prevede l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 oltre al rispristino dello stato dei luoghi. La provenienza della merce è ancora oggetto di valutazione, la stessa pare fosse destinata alla spedizione nella terra natia degli indagati.