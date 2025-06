Blitz nei boschi: arrestato un pusher per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Como ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne marocchino - pusher - irregolare sul territorio.

Blitz nei boschi

Nel pomeriggio di venerdì 30 maggio, la Squadra Mobile di Como ha organizzato l'ennesimo blitz per contrastare lo spaccio di droga nelle aree boschive, in particolare nel territorio di Fino Mornasco ed aree immediatamente limitrofe.

Gli uomini della Squadra Mobile di Como, dopo aver attentamente monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, hanno individuato una zona dove il marocchino aveva installato la base operativa. Raggiunta l’entrata del boschetto e penetrati nella boscaglia, gli agenti hanno colto di sorpresa l’uomo, immediatamente arrestato.

Nella sua disponibilità sono stati trovati, 100 grammi di eroina, 30 di cocaina, 110 grammi di hashish e denaro contante pari a 200 euro.

Arrestato il pusher

Portato in Questura è stato avvertito il pubblico ministero di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto il processo per direttissima, fissandolo per sabato 31 maggio. Una volta giudicato la sua posizione verrà valutata attentamente e scrupolosamente dagli agenti dell’ufficio immigrazione per l’adozione di un idoneo provvedimento amministrativo.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di droga, così come voluto fortemente dal questore di Como Marco Calì che, recepite le istanze provenienti dal territorio come emerso durante i tavoli tecnici tenuti in Prefettura, attraverso i vari uffici della Questura sta pianificando costanti blitz che hanno portato in questi ultimi mesi a diversi arresti e smantellamento di numerosi bivacchi e market di droga all'aperto.