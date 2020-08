Blitz nell’area boschiva: un arresto per spaccio di droga

Blitz nell’area boschiva di Montano Lucino: un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei Carabinieri

Nel corso del pomeriggio di ieri, 2 agosto 2020, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzate alla repressione delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Lurate Caccivio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, E.B., 24 enne, cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. Il tutto è avvenuto in zona boschiva che si sviluppa e costeggia via Gironico a Montano Lucino. I militari operanti, nell’ambito di un servizio predisposto a seguito dell’evidenza di una zona di spaccio (percepita nel corso dei quotidiani servizi di monitoraggio svolti dalla Stazione di Lurate Caccivio), si sono infiltrati nella boscaglia mimetizzandosi e accerchiando la postazione di spaccio. In quel luogo, E.B. è stato notato mentre tagliava e confezionava sostanza stupefacente. Sorpreso, ha tentato la fuga, dimenandosi e colpendo con calci e pugni gli operanti che sono comunque riusciti a bloccarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di cocaina (55 grammi avvolti in due involucri di cellophane), 570 euro, 140 franchi svizzeri, un telefono cellulare. L’arrestato, concluse le formalità, è stato portato alBassone a disposizione dell’Autorità giudiziaria.