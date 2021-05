Bloccata durante l’escursione da una slogatura, salvata dai Vigili del Fuoco

Intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio per soccorrere una donna rimasta bloccata durante un’escursione a causa di una slogatura.

Slogatura durante un’escursione, soccorso a Tavernerio

Il dolore era troppo per pensare di poter proseguire. Necessario chiedere aiuto per una donna di 63 anni che oggi si è infortunata durante un’escursione in località Solzago, a Tavernerio, riportando una slogatura. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale) e del soccorso alpino che l’hanno raggiunta, medicata e portata in salvo senza difficoltà,