L'episodio risale al 2016

E' stato condotto nel carcere del Bassone.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 maggio 2022, gli operatori della D.I.G.O.S. della Questura di Como hanno dato esecuzione ad un ordine di cattura, emesso dalla locale Procura della Repubblica, a carico di uno straniero di origini marocchine.

Bloccò un treno sulla Milano-Asso: dovrà scontare nove mesi di reclusione

Yachou Zouhair, 29 anni, è stato condannato a 9 mesi di reclusione per aver causato il blocco del treno sulla tratta Milano Cadorna-Canzo/Asso nell’aprile 2016. Il giovane è gravato da diversi precedenti per reati di vario genere, soprattutto contro il patrimonio, e irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. Gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare lo straniero, grazie agli approfondimenti informativi ed alle ricerche avviate nonostante il soggetto avesse trovato una sistemazione temporanea in un’abitazione di Sormano. E' stato condotto nel carcere del Bassone.