La cerimonia

Bmx Ciclistica Olgiatese esulta per la nuova e bellissima pista

Due giornate di festa, partecipazione significativa e sinergia tra istituzioni.

Bmx Ciclistica Olgiatese esulta per la nuova e bellissima pista

Olgiate Comasco · 06/07/2026 alle 11:39

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Inaugurata a Olgiate Comasco la nuova e bellissima pista della Bmx Ciclistica Olgiatese.

Opera attesa

Sabato 4 luglio l’attesissima cerimonia di inaugurazione, col taglio del nastro della nuova pista. Un lungo iter burocratico, iniziato quattro anni fa e l’impegno economico significativo garantito dal Comune (550.000 euro) e da Regione Lombardia (450.000 euro).

Foto Roberto Regazzoni
Foto Roberto Regazzoni

L’inaugurazione

Per l’occasione, sabato sono intervenuti atleti della Nazionale italiana di Bmx. Presenti, oltre al presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese Michele Guariglia e a tutti gli atleti, i soci e i sostenitori, e ai rappresentanti della Federazione ciclistica italiana, il sindaco Simone Moretti, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Sergio Gaddi, Anna Dotti e Marisa Cesana.

Foto Roberto Regazzoni

Fiore all’occhiello nazionale

Foto Roberto Regazzoni

La valenza della nuova pista è strategica per l’attività della società sportiva olgiatese. “Ora abbiamo a disposizione la seconda pista più bella d’Italia, dopo quella di Verona – la sottolineatura del presidente Michele Guariglia – Rispetto alla nostra precedente pista, che aveva quattro linee, quella nuova è caratterizzata da cinque linee e dalla linea per il Supercross. E’ omologata anche per gare del Circuito europeo e mondiale”.

Foto Roberto Regazzoni