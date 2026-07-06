Bmx Ciclistica Olgiatese esulta per la nuova e bellissima pista

Inaugurata a Olgiate Comasco la nuova e bellissima pista della Bmx Ciclistica Olgiatese.

Opera attesa

Sabato 4 luglio l’attesissima cerimonia di inaugurazione, col taglio del nastro della nuova pista. Un lungo iter burocratico, iniziato quattro anni fa e l’impegno economico significativo garantito dal Comune (550.000 euro) e da Regione Lombardia (450.000 euro).

L’inaugurazione

Per l’occasione, sabato sono intervenuti atleti della Nazionale italiana di Bmx. Presenti, oltre al presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese Michele Guariglia e a tutti gli atleti, i soci e i sostenitori, e ai rappresentanti della Federazione ciclistica italiana, il sindaco Simone Moretti, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Sergio Gaddi, Anna Dotti e Marisa Cesana.

Fiore all’occhiello nazionale

La valenza della nuova pista è strategica per l’attività della società sportiva olgiatese. “Ora abbiamo a disposizione la seconda pista più bella d’Italia, dopo quella di Verona – la sottolineatura del presidente Michele Guariglia – Rispetto alla nostra precedente pista, che aveva quattro linee, quella nuova è caratterizzata da cinque linee e dalla linea per il Supercross. E’ omologata anche per gare del Circuito europeo e mondiale”.