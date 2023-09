Bolettone in Rosa: il cuore di Alzate Brianza batte forte per la prevenzione

Bolettone in Rosa : oltre quattrocento persone alla camminata a sostegno della Fondazione Veronesi.

Il cuore di Alzate Brianza batte forte per la prevenzione anche in trasferta sul Monte Bolettone: a mostrarlo il grandissimo successo della camminata di ieri mattina, domenica 17 settembre, dall'Alpe del Vicerè alla cima del monte. Torce, magliette rosa a tema, donate dalla Bcc Brianza e Laghi e un fiume di persone nonostante il tempo non proprio favorevole: questi gli ingredienti della giornata ideata per sensibilizzare a sostegno della ricerca contro i tumori femminili.

"Un successo oltre ogni più rosea aspettativa, che ci ha commosso e ci ha fatto vivere un'alba davvero unica: siamo felicissime del sostegno della Bcc e dell'aiuto di tanti singoli e associazioni: in totale si sono iscritte 520 persone e ciò ci ha permesso di raccogliere circa 9mila euro a favore della Fondazione. Grazie alla Pro loco, ai musicisti che hanno suonato in cima al Bolettone, a Riccardo Ugo, che grazie alla sua passione per i droni ha immortalato questo bellissimo spettacolo" così ha commentato Silvia Battagin, Pink Ambassador a sostegno della Fondazione Veronesi.

Presenti anche la dottoressa Alessandra Margherita De Scalzi, senologa dell'Istituto Europeo di Oncologia, e il dottor Gianluca Mauri, Istituto di Oncologia Molecolare di Airc.

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - ha commentato l'ingegner Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi - Coscienti che la sensibilizzazione debba passare anche da convegni con la partecipazione della popolazione nell'importante obbiettivo di diffondere la cultura della prevenzione" .

(Foto Mr. Movie)