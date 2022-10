Bollette alle stelle: Comunità energetiche per risparmiare, una serata a Olgiate Comasco per conoscere le opportunità.

Bollette alle stelle, come difendersi dai rincari

Come difendersi dal salasso delle bollette di energia elettrica e gas? Una risposta su cui insiste il Comune di Olgiate Comasco è quella delle Comunità energetiche. Ma cosa sono e come funzionano le Comunità energetiche rinnovabili? Qualche utile risposta si potrà avere 13 ottobre, alle 20.30, grazie all'incontro che si terrà nella Sala consiliare del Municipio, in piazza Volta.

Gli esperti rispondono

E’ prevista la partecipazione di Gianluca Ruggeri, ricercatore all’Università dell’Insubria, socio fondatore di Retenergie, membro della commissione Master Ridef al Politecnico di Milano e autore di numerosi saggi e pubblicazioni proprio sul tema delle energie rinnovabili. Inoltre, interverrà Equa Srl, azienda comasca attiva nel settore delle energia rinnovabili, della progettazione, del risparmio e della certificazione energetica.

Invito a partecipare

L’incontro, con ingresso libero, è appunto promosso dal Comune e realizzato da Ecofficine. Promette anche un approfondimento particolare sulle Comunità energetiche rinnovabili: uno strumento di autoproduzione e condivisione di energia da fonti sostenibili. L’iniziativa, oltre a essere proposta ai cittadini, garantirà anche l’acquisizione di due crediti formativi ai periti industriali.