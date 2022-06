Bollette alle stelle, stasera un incontro a Olgiate Comasco per informarsi sulle comunità energetiche e le opportunità di risparmio che garantirebbero.

Bollette: rincari e strategia per risparmiare e aiutare l'ambiente

Bollette alle stelle, stasera un incontro per risparmiare con le comunità energetiche. Appuntamento alle 20.30 al Medioevo. Si parlerà di comunità energetiche», nell'incontro pubblico proposto dal Comune di Olgiate Comasco in collaborazione con la società "Sorgenia" Spa. Un appuntamento affiancato dal patrocinio del Parco sorgenti del torrente Lura, Ordine degli ingegneri, Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Como e Confartigianato Como.

Fotovoltaico: il Comune invita a partecipare

"L’Amministrazione comunale - spiega Renato Spina, assessore alla Transizione ecologica - si è rivolta a “Sorgenia” Spa chiedendo di dedicare una serata tecnica sull’importante opportunità, presentando alla cittadinanza il cammino per costruire una comunità energetica, come gestirla e soprattutto come farne parte, visto la loro esperienza positiva in Lombardia e le competenze tecniche messe in atto. L’argomento, di indiscussa attualità come motore di innovazione e resilienza del sistema energetico, offre l’opportunità di mettere in campo piccole rivoluzioni innovative nel settore dell’autoproduzione elettrica da fonti rinnovabili e potrà trovare ulteriori opportunità nel risparmio energetico. Quindi, il tema della serata rappresenta un veicolo tecnico/culturale per un risparmio economico importante rivolto alle famiglie. Abbiamo bisogno di affrontare le necessità energetiche, proponendo alla cittadinanza azioni concrete, come appunto le Comunità energetiche. La serata che andremo a proporre potrà essere un momento di approfondimento, confronto e soprattutto per porre domande concrete: sul come, in che modo e con chi. Per tutti questi motivi è importante partecipare. Solo partecipando a dibattiti come questo, potranno essere in parte accantonati i dubbi. Poi vale sempre il dire: per risparmiare dobbiamo prima investire".