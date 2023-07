Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Brianza e la Bassa Comasca, le linee ferroviarie di Trenord devono fare i conti con i danni e i disagi che le forti precipitazioni hanno creato: ci sono in media ritardi di 60 minuti su tutta le rete.

Bomba d'acqua in Brianza, caos treni: ritardi medi di 60 minuti sulla rete

In down, sia la rete ferroviaria, sia il sito internet di Trenord. La causa? Il forte maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Brianza e la Bassa Comasca. Per quanto riguarda la rete ferroviaria Trenord ha dovuto fare i conti con una fortissima ondata di maltempo che ha colpito Saronno dove si trova la centrale operativa di tutta la rete e ha causato il blocco totale degli apparati che la gestiscono.

Un disagio che ha fatto da domino andando a dilatare i ritardi già creati. Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti in diverse aree della rete lombarda. Le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

In foto copertina la stazione di Monza.