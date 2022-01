L'ordigno bellico

In campo questa mattina, la Marina Militare e i i militari del Genio Guastatori di Cremona.

Si sono concluse oggi, mercoledì 13 gennaio 2022 le operazioni di recupero nella bomba nel lago. L'ordigno bellico, che era stato ritrovato a Pradello a inizio dicembre era stato rimosso ieri durante una maxi operazione di Vigili del Fuoco di Lecco, sommozzatori di Milano insieme tecnici della Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale e trasportato sull'altra sponda, al Moregallo.

Bomba nel Lago, concluse al Moregallo le operazioni di recupero

Stamattina, dopo l'intervento della Marina Militare, il residuato bellico è stato preso in consegna i militari del Genio Guastatori di Cremona. Dopo le operazioni di messa in sicurezza la bomba è stata poi collocato in un'area di cava dove gli uomini del Genio la faranno brillare il 18 gennaio prossimo.

Sul posto, a seguire in prima persona le operazioni, anche il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa. "Il mio ringraziamento a quanti hanno svolto con professionalità e competenza tutte le fasi che abbiamo insieme pianificato in Prefettura e a cui ho voluto assistere per testimoniare la mia gratitudine e vicinanza".