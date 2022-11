Bonus nati a Cantù: aperte le domande.

Un contributo per le famiglie che nel 2022 hanno deciso di avere un figlio oppure hanno scelto di adottarne uno. E’ l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, con riferimento particolare all’assessorato ai Servizi sociali. Le famiglie che possono ricevere il contributo sono quelle che hanno avuto un figlio o figlia nato/a oppure adottato/a nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quest’anno.

La domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente da uno dei genitori entro e non oltre il 30 gennaio 2023. Occorre precisare che sia il bambino o la bambina sia il genitore devono essere necessariamente residente nel Comune di Cantù al momento della presentazione della domanda. Il contributo minimo previsto per ciascuna domanda presentata è di 200 euro corrisposto per una sola annualità. In caso di figli gemelli, peraltro, il genitore deve presentare due distinte domande per ottenere i due contributi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali preposti al numero 031717368 oppure 031717341, o ancora scrivendo all’indirizzo di posta elettronica nati2022@comune.cantu.co.it.