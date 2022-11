Bonus sociale gas ed energia per avere lo sconto sulle bollette

Bonus sociale gas ed energia: il Comune di Olgiate Comasco veicola le agevolazioni statali.

Bonus sociale, come funziona

Il bonus mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti tra cui la riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema (sia per il gas naturale che per le utenze elettriche domestiche e non domestiche), la rateizzazione del pagamento delle bollette e uno sconto sull’Iva per la fornitura di gas naturale. Dal sindaco Simone Moretti l’invito a verificare le agevolazioni per non perdere opportunità. I principali interventi messi in campo per contenere i rincari sono:

riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;

sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche; pagamento delle bollette in 10 rate mensili ;

delle bollette in ; annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW;

per le utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW; azzeramento degli oneri generali di sistema nel caso del gas naturale , sia per le utenze domestiche che non domestiche;

, sia per le utenze domestiche che non domestiche; potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici che vertono in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute.

Chi può beneficiare del bonus

La misura di sostegno è a favore dei cittadini e delle famiglie in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo ISEE, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate. Per essere più precisi, hanno diritto al bonus sociale luce e gas le seguenti categorie di utenti:

nuclei familiari in condizioni di disagio economico : con ISEE non superiore a 8.265 euro annui (per il bonus sociali elettrico e gas la soglia è stata elevata a 12mila euro dal decreto legge 21 marzo 2022); nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico) e ISEE non superiore a 20mila euro annui; fruitori di pensione o reddito di cittadinanza;

: uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici o per uso domestico residente; attivo o temporaneamente sospeso per morosità;



in alternativa uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire di una fornitura condominiale centralizzata di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico;

Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus sociale per tipologia (elettrico, gas, idrico) per anno di competenza della DSU, il cosiddetto "vincolo di unicità". Per esempio per l'anno 2022 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

Come ottenere il bonus

È stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta qualora si possedessero i requisiti sopra indicati. Non deve, quindi, presentare domanda. Il bonus sarà, infatti, accreditato direttamente in bolletta. Bisogna, però, procedere alla compilazione del proprio ISEE rivolgendosi, per chi fosse in difficoltà, ad un CAF.

Dal primo gennaio 2021 grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito (con modificazioni) dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il meccanismo per il rilascio del bonus è stato automatizzato perché basato sul Sistema Informativo Integrato (SII) e INPS. Non sarà più necessario, dunque, fare una richiesta con dei moduli specifici come avveniva in precedenza, poiché basterà compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per richiedere l’ISEE e, una volta validato, presentarlo e ricevere automaticamente lo sconto sulle bollette.