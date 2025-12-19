Borse di studio ai migliori studenti e benemerenze civiche

Asso premia i suoi migliori studenti con le borse di studio e conferisce due benemerenze civiche. Grande partecipazione ed emozione.

Un momento importante per la comunità

Nel Consiglio comunale di giovedì 18 dicembre ad Asso è stato tempo della tradizionale consegna dei premi, un momento particolarmente sentito dalla comunità, dedicato alla valorizzazione del merito, della solidarietà e dell’impegno civico, accompagnato da letture e intermezzi musicali. La serata si è aperta con il saluto introduttivo del sindaco Mirko Donadini Pina, che ha rivolto un messaggio di augurio e di vicinanza alla cittadinanza, sottolineando il valore di questi momenti come occasione di incontro e riconoscimento delle eccellenze del paese. A seguire, il professor Edoardo Della Torre ha curato le letture natalizie dei ragazzi dell’istituto Segantini. Ad allietare la serata intermezzi musicali eseguiti da Sara Fazio alla viola e Marta Rigamonti al pianoforte, che hanno contribuito a creare un clima di raccoglimento e partecipazione.

Borse di studio e attestati di merito

Durante la serata sono state consegnate numerose borse di studio e attestati di merito, frutto di importanti lasciti e dell’impegno dell’Amministrazione nel sostenere i giovani nel loro percorso scolastico e formativo. In particolare, sono state assegnate le borse di studio e gli attestati di merito in memoria di Maria e Giacomo Levati, destinate agli studenti della scuola secondaria di primo grado Segantini di Asso. La borsa di studio è stata conferita a Federico Ogliari, licenziato con voto 10 e lode, mentre gli attestati di merito sono stati consegnati agli studenti che hanno conseguito votazioni pari a 8 e 9 agli studenti Alberto Bonci, Pietro Porro, Elia Facchini, Samuel Giuliano, Evelin Husa, Daniele Angelo Milia, Enea Spreafico.

Successivamente si è svolta la consegna delle borse di studio in memoria di Valerio Corti destinata a studenti meritevoli che hanno frequentato gli studi dalla 1 alla 4 superiore, la Borsa di studio è stata conferita a Matilde De Col e Martina Molteni mentre è stato conferito attestato di merito a Sara Molteni. È stata inoltre assegnata la borsa di studio in memoria del Cavaliere del Lavoro Luigi Oltolina, destinata a studenti diplomati che proseguono gli studi, conferita a Lorenzo Ricali, iscritto al Conservatorio di Como. L’Amministrazione ha poi consegnato le borse di studio per giovani laureati, premiando Alessia Montorfano per la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Michela Cocco per la laurea magistrale in Psicologia.

Premio della Bontà alla Caritas

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna del Premio della Bontà, in memoria dei coniugi Umberto e Anna Valsecchi, assegnato per l’anno 2025 alla Caritas Parrocchiale di Asso, per il costante e prezioso impegno a favore delle persone più fragili della comunità.

Due Benemerenze Civiche

A seguire, il sindaco ha conferito le Benemerenze Civiche 2025, riconoscimento con cui il Comune esprime la propria gratitudine a chi si è distinto per il contributo dato alla crescita civile e sociale del paese. Sono state assegnate a Pasquale Massari per il lungo e costante impegno a servizio della comunità come volontario e Franco Bramani per l’instancabile impegno nella promozione della cultura della montagna e per la sua lunga attività nel Cai Asso. La serata si è conclusa con un momento musicale e con i ringraziamenti e lo scambio di auguri natalizi da parte del sindaco, seguiti da un rinfresco conviviale. Un appuntamento che ha saputo unire cultura, musica, riconoscenza e spirito di comunità, confermandosi come uno dei momenti più significativi del calendario istituzionale di Asso.