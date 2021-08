Borse di studio, aperto il bando comunale

Borse di studio, aperto anche per quest'anno il bando messo in campo dall'Amministrazione comunale di Bulgarograsso.

Borse di studio, come accedere

Il contributo verrà erogato per l'anno scolastico 2020-2021 a coloro che hanno terminato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e a coloro che hanno conseguito un diploma di laurea triennale, una laurea magistrale o una

laurea magistrale a ciclo unico.

Requisiti per l'ammissione al bando

Possono partecipare tutti gli studenti residenti in Bulgarograsso.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate presso l'ufficio segreteria del Comune di Bulgarograsso entro e

non oltre il 4 settembre (email: affarigenerali@comune.bulgarograsso.co.it), debitamente compilate e sottoscritte dal genitore o dallo studente stesso se maggiorenne, unitamente alla copia dell'attestato conseguito o del certificato rilasciato dalla scuola frequentata con relativa votazione. L’Amministrazione comunale provvederà a comunicare ai diretti interessati tempi e modi per l’erogazione dei contributi. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, è perseguibile penalmente ai sensi di legge.

Modalità di valutazione

Scuola secondaria di primo grado: studenti licenziati con 10 o 9 decimi

Scuola secondaria: diplomati da 95 a 100 centesimi

Università, votazione di laurea:110 : per lauree magistrali a ciclo unico

110 : per lauree triennali

110 : biennio da triennale a quinquennale

Da 105 a 109: solo per lauree magistrali a ciclo unico

Il modulo per aderire all'iniziativa è scaricabile a questo indirizzo: LINK