Borse di studio: il Comune premia gli studenti meritevoli

Aperto il bando per il conferimento delle borse di studio: c’è tempo fino al 5 settembre per presentare domanda.

Borse di studio a Bulgarograsso

L’iniziativa, ormai una tradizione, si rivolge agli studenti meritevoli iscritti alle scuole medie, superiori e alle università. Potranno partecipare coloro che hanno terminato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e coloro che hanno conseguito un diploma di laurea triennale, una laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico. Come in passato, sono stati stanziati 3.000 euro, ma il Comune cercherà comunque di soddisfare tutte le richieste che arriveranno, aumentando questa cifra nel caso ce ne fosse bisogno: l’importo, per ogni studente, oscillerà tra 150 e 300 euro. Le domande dovranno essere presentate in Segreteria (affarigenerali@comune.bulgarograsso.co.it) entro e non oltre sabato 5 settembre.