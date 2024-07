Bosisio, l'anziana investita da uno scooter non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Giulia Colombo, la donna di 88 anni investita martedì scorso, 2 luglio 2024, a Bosisio Parini. L'anziana aveva impattato contro uno scooter mentre attraversava la strada: per lei non c'è stato nulla da fare.

Scontro fatale

L'incidente, come detto, è avvenuto nella tarda mattinata di martedì. Giulia Colombo si trovava a pochi passi dalla sua casa, in via Manzoni, quando uno scooter è sopraggiunto e l'ha investita. Il 79enne che viaggiava a bordo del motorino probabilmente non l'ha vista e non è riuscito a frenare per tempo. Lo scontro è stato fatale per Giulia Colombo, anche se all'arrivo del personale sanitario le sue condizioni non sembravano così gravi.

Inizialmente, infatti, la donna è stata soccorsa in codice giallo dalla Croce Verde di Bosisio Parini. Era cosciente, anche se disorientata, e riportava un trauma cranico nonché alcune ferite provocate dalla caduta sull'asfalto. L'anziana è stata quindi trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco: lungo il tragitto le sue condizioni sono peggiorate, dopo di che la donna è deceduta mentre era ricoverata in ospedale.

A piangere l'88enne, ora, sono la figlia Cristina e il figlio Enrico.

I funerali di Giulia Colombo verranno celebrati domani, venerdì 5 luglio, alle 10.30 nella chiesa Sant'Anna di Bosisio Parini. L'ultimo saluto sarà preceduto dalla recita del santo rosario, alle 10. La salma verrà tumulata nel cimitero locale.