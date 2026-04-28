La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 22enne tunisino, regolare sul territorio italiano, residente a Fino Mornasco.

Bottiglia rotta e tensione al supermercato: denunciato un 22enne

Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Recchi, nei pressi del supermercato Carrefour, dove era stata segnalata la presenza di tre persone moleste.

L’intervento della Polizia

All’arrivo degli agenti, il richiedente ha spiegato che, poco prima, all’interno dell’esercizio commerciale vi erano tre soggetti stranieri, in evidente stato di ubriachezza, che mentre si aggiravano nel reparto alcolici avevano fatto cadere una bottiglia mandandola in frantumi. Alla richiesta di effettuare il pagamento dell’articolo rotto, il 22enne era andato in escandescenza assumendo un atteggiamento molesto.

All’arrivo della polizia sul posto, il soggetto ha detto di non avere soldi per risarcire il danno ed è stato quindi portato in Questura, dove è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.