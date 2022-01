Vandalismo

L'episodio di vandalismo è successo nella notte.

Bottiglie spaccate in piazza della Stazione: a pulirla anche l'onorevole Zoffili.

In piazza della Stazione questa mattina i cittadini hanno denunciato la presenza dei cocci di bottiglie rotte nella notte dai soliti vandali. A intervenire per pulirla anche l'onorevole Eugenio Zoffili. "Questa mattina la piazza della nostra stazione di Erba la pulisco io.- ha dichiarato Zoffili - Non contenti degli episodi di violenza di ieri pomeriggio con l’intervento di 2 pattuglie della Polizia Locale, Carabinieri e Lariosoccorso, questa notte ancora bottiglie spaccate dai soliti idioti extracomunitari in mezzo alla piazza con segnalazione al 112 da parte dei nostri cittadini. Tra poche settimane sarà aperto nell’ex biglietteria della stazione il nuovo distaccamento della Polizia Locale, verrà installata una nuova telecamera per riprendere h24 l’area della panchina circolare che verrà rimossa anche per motivi di ordine pubblico e sostituita con un arredo urbano che non consentirà più il bivacco di sbandati. Alle istituzioni statali preposte chiedo una ancora maggiore presenza con nuove pattuglie e attività di prevenzione: per quanto di competenza della nostra Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Veronica Airoldi fino ad ora è stato fatto più del possibile".