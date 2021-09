Al Bennet di Cassina Rizzardi

Nel reparto macelleria del Bennet.

Intervento molto delicato da parte dei Vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 settembre 2021.

Braccio bloccato in una macchina: paura per un'operaia

Le squadre dalle sedi di Como e Appiano Gentile sono intervenute all'interno del Bennet di Cassina Rizzardi, in via Risorgimento. Insieme ai Vigili del fuoco c'erano i sanitari con l'automedica e la Croce Verde di Fino Mornasco. L'allarme è scattato per una donna di 46 anni, che stava lavorando all'interno del reparto macelleria. Il braccio della donna era rimasto incastrato all'interno di una macchina. E' stato quindi necessario disincastrare l'arto bloccato. La donna, ferita, è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in codice verde all'ospedale.