Bravo Riccardo, pagella ritirata e ammissione alla classe quarta

Un giornata speciale quella di venerdì 30 giugno, a "Casa di Gabri". Nella sede della comunità, a Rodero, il piccolo Riccardo ha ritirato la sua pagella di fine anno che lo ammette alla classe quarta.

Pagella ritirata, momento emozionante

"Oggi a Casa di Gabri è stata una giornata emozionante e piena di gioia - fanno sapere dalla cooperativa "Agorà 97", che gestisce la comunità roderese - Il sorriso del piccolo Riccardo e la sua incontenibile vitalità nel momento in cui la dirigente scolastica gli ha consegnato la pagella di fine anno con l'ammissione a pieni voti alla classe quarta, alla presenza dell'assessore regionale alla Formazione, Università e Innovazione Alessandro Fermi, hanno fatto vivere il vero significato delle parole cura, inclusione, casa e amore".

"Nel corso del secondo quadrimestre Riccardo ha continuato a dimostrarsi un bambino propositivo. Durante le lezioni ha evidenziato interesse ad apprendere intervenendo con osservazioni appropriate e significative. Ha partecipato con impegno costante, attenzione e motivazione. Con le insegnanti di riferimento ha mantenuto un rapporto affettuoso, affidandosi con dolcezza in ogni situazione. Con i compagni e le figure adulte, durante i momenti a scuola, ha collaborato costruttivamente alle attività proposte divenendo, a sua volta, una preziosa presenza per tutti i bambini. È stato in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usare con padronanza la strumentalità appresa rivelando ottime potenzialità nelle varie aree disciplinari".

Un grazie di cuore, quindi, alle maestre Loretta e Chiara dell'istituto Giovanni XXIII di Cantello che con grande sensibilità, competenza e affetto hanno seguito Riccardo, lo hanno motivato in un percorso scolastico impegnativo ma di grande qualità professionale ed umana. E bravo Riccardo... a settembre l'avventura continua con un nuovo anno scolastico, un nuovo traguardo da raggiungere e tanti nuovi sorrisi con i tuoi compagni di classe.