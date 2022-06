Bregnano, fiamme in via Rosorè: a fuoco una balla di fieno.

L'episodio si è verificato nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 giugno, intorno alle 3. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo sono stati chiamati a intervenire a Bregnano, in via Rosorè, dove c'era una balla di fieno in fiamme. I pompieri sono intervenuti con due squadre e hanno prontamente domato le fiamme, evitando che si propagassero al resto del campo, quindi hanno messo in sicurezza l'area.