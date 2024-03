Bregnano in lutto: addio a uno dei soci fondatori della Bregnanese

Bregnano ha perso uno dei soci fondatori della U.S. Bregnanese: si è spento Giuseppe Norbiato, aveva 91 anni.

Bregnano in lutto: addio a Norbiato, ex assessore

Originario di Padova, dopo essersi trasferito a Bregnano ha sempre lavorato come capo meccanico in diverse aziende della zona. Ha ricoperto anche cariche politiche. E’ stato a lungo assessore allo Sport in paese. Per una ventina di anni si è impegnato in attività diverse: da quella di guardalinee, a quella di accompagnatore dei ragazzi. All’interno della società sportiva è stato un vero jolly.