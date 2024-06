Bregnano piange Anna, giovane mamma uccisa dalla malattia

Ha lottato in tutti i modi e con tutte le forze per cercare di sconfiggere quel male che è piombato nel suo cammino di vita. La malattia però, ha avuto la meglio. Anna Elisa D'Onghia, per tutti Annalisa o ancor più semplicemente Anna, non ce l'ha fatta. Un tragico disegno del destino l'ha strappata alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici a soli 38 anni.

Bregnano piange Anna, era volontaria all'oratorio

La giovane mamma lascia il marito Fabio Bandelli e due bambini, Giorgia di 8 anni e Samuele di 11. La coppia, prima di trasferirsi a Bregnano, ha abitato nella vicina Bulgorello. Anna lavorava alla multinazionale che produce tonno, con sede a Cermenate: aveva un impiego stagionale. Proprio in questi giorni avrebbe dovuto riprendere a lavorare e questo la rendeva particolarmente felice. Purtroppo però, il suo sogno non è stato esaudito. Con Fabio ha sempre collaborato in parrocchia e all'oratorio, ma soprattutto alle scuole elementari dove, nel tempo, la coppia ha stretto amicizie con gli altri genitori. Fabio e Anna erano sempre presenti e insieme alle altre coppie hanno sempre prestato il loro tempo, le loro capacità e le loro competenze per realizzare le varie attività destinate ai bambini.

