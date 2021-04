Bregnano, ricoverato per Covid il sindaco Elena Daddi: la settimana scorsa ha perso il padre per il virus

Bregnano, ricoverato per Covid il sindaco Elena Daddi: settimana scorsa ha perso il padre per il virus.

Un momento molto duro per il sindaco di Bregnano Elena Daddi. La scorsa settimana infatti, a causa del coronavirus, si è spento il padre Pierluigi, 83 anni, che era ricoverato al Valduce di Como, la cui situazione clinica è andata via via peggiorando a causa del Covid.

Positive al virus e in quarantena anche la mamma e lo stesso sindaco che però si stavano curando a casa. Il 19 aprile Daddi avrebbe dovuto fare il tampone di controllo per capire se era arrivata la negativizzazione al virus. E invece è di oggi la notizia che il primo cittadino questa mattina è stato ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù dopo un peggioramento della sua situazione clinica a causa del Covid che ha visto la necessità di maggiore osservazione in una struttura sanitaria.

Tutta la comunità si è stretta attorno al primo cittadino, confidando in una rapida guarigione dalla malattia. Daddi è stata infatti in prima linea, come tanti colleghi sindaci, sia nella prima che nella seconda ondata del virus sostenendo la propria comunità in questo momento difficilissimo.